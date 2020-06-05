Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Şanlıurfa'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır bölgesindeki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şanlıurfa Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali Erin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, valilik özel defterini imzaladı. Akar ve komutanların ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA