Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kartal Operasyonu'nu sevk ve idare ediyor
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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kartal Operasyonu'nu sevk ve idare ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kartal Operasyonu'nu sevk ve idare ediyor
15.06.2020 03:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:24

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor. Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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