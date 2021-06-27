Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyareti sonrası OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.