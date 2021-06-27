Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti
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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyareti sonrası OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyareti sonrası OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'un başında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı. Bakan Akar tarafından "OYAK" yazılı çelengin Atatürk'ün mozolesine bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Mozoleye çıkan merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından Merkez Orduevine geçen Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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