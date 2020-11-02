Milli Savunma Bakanı Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde
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Milli Savunma Bakanı Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde

02.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile İzmir'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile İzmir'e geldi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi'ndeki "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni"nin ardından, depremin meydana geldiği İzmir'e geçti.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akar ve beraberindekiler, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi alıyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde
Milli Savunma Bakanı Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde
Milli Savunma Bakanı Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde
Milli Savunma Bakanı Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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