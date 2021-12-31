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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol uçağı ile Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Şanlıurfa'ya geldi.

Havalimanında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde incelemelerde ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi Komutanlığı'na geçen Akar, sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar ve TSK komuta kademesinin yılın son gününde sınır hattına gerçekleştirdiği ziyaret devam ediyor.

Haber: ANKARA, (DHA)

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

 Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınırı hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınırı hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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