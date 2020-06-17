"Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Harekat Merkezi'nde "
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" ifadelerine yer verildi.
17.06.2020 02:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:47
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA