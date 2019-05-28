Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Hakurk'ta Başlatılan Operasyonu Sevk ve İdare Etti

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Hakurk'ta Başlatılan Operasyonu Sevk ve İdare Etti

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Hakurk'ta Başlatılan Operasyonu Sevk ve İdare Etti(Tür: Ankara)

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Hakurk'ta Başlatılan Operasyonu Sevk ve İdare Etti

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Hakurk'ta Başlatılan Operasyonu Sevk ve İdare Etti
(Tür: Ankara)

Kaynak: DHA
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