Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Hakurk'ta Başlatılan Operasyonu Sevk ve İdare Etti
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Hakurk'ta Başlatılan Operasyonu Sevk ve İdare Etti(Tür: Ankara)
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Hakurk'ta Başlatılan Operasyonu Sevk ve İdare Etti
(Tür: Ankara)
Kaynak: DHA
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