Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

31.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:15

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış ve huzurun sağlanmasındaki Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış ve huzurun sağlanmasındaki Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki kabulde, Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Akar, Azerbaycan'da yaşadığı iki duygusal anı asla unutmayacaklarını vurguladı.

Bakan Akar, "Bunlardan birincisi 10 Kasım'daki konuşmanız. Gerçekten bir zafer konuşmasıydı. Onu devamlı hatırlıyoruz. İkincisi de bu masada, 30 yıl işgale sesini çıkarmayıp, seyredip her şey bittikten sonra buraya gelip Minsk grubu temsilcisi olduklarını hatırlayanlara karşı verdiğiniz cevabı da büyük bir zevkle, büyük bir ders olarak izleme fırsatı bulduk. Türkiye'deki herkes sizin tavrınızdan dolayı gurur duydu, sağ olun, var olun." diye konuştu.

"Tek yürek, tek bilek, tek yumruk"

Karabağ zaferinin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Akar, "Sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taçlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulmasını müteakip Nahçıvan ve Zengilan arasındaki bu hattın tesisi önem taşıyor. Kardeşlerin birbiriyle buluşmasının, Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Akar, 30 yıllık işgalin son bulmasının ardından Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın öz topraklarında yapacağı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi haline dönüşeceğine yönelik inancını dile getirerek şunları kaydetti:

"Barış ve huzurun sağlanmasındaki Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. Dolayısıyla herkesin bir şekilde burayla alakalı planlarını yeniden gözden geçireceğini ve dikkatli olacağını düşünüyoruz."

Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğine işaret ederek askeri tatbikat ve eğitimlerin de süreceğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Çağla Şıkel Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 13:15:50. #1.15#
title