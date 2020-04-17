Bakan Akar ve Polonya Savunma Bakanı Blaszczak telefonda görüştü - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Marius Blaszczak ile bir telefon görüştü.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Marius Blaszczak ile bir telefon görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Marius Blaszczak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede alınan tedbirler ile iş birliği ve dayanışmanın önemi vurgulandı. (İHA) Kaynak: İHA