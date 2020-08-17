Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya'da (3)
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Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya'da (3)

KATAR SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti sırasında Katar Savunma Bakanı Muhammed el-Atiyye ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya'da (3)
17.08.2020 18:30 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:34

KATAR SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti sırasında Katar Savunma Bakanı Muhammed el-Atiyye ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar görüşmede, Libya'nın birliği, bütünlüğü, rahatı ve huzuru için Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirterek, 'Libya Libyalılarındır' vurgusu yaptı.

 


Kaynak: DHA

Manşet

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