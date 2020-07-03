Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü
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Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü
03.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:08

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Akar ve Orgeneral Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldikleri Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile temasları kapsamında Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmede konuşan Akar, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Her şeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler." dedi.

Serrac da Bakan Akar ile Orgeneral Güler'i Libya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmeye, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Libya Ordusu Ortak Harekat Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli de katıldı.

Libya Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin ilerletilmesi, iki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesinde askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin arttırılması konularının ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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