Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da

16.08.2019 10:39

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı. Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

- Şanlıurfa