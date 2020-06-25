Bakan Akar ve komutanlardan yoğun mesai
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Bakan Akar ve komutanlardan yoğun mesai

- Bakan Akar ve komutanlardan yoğun mesai Karargahın yoğun mesaisi Pençe-Kaplan Operasyonu başta olmak üzere 5 farklı bölgede çalışmalarını başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, haftanın büyük bölümünü Ankara ve sınırda...

25.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:46

- Bakan Akar ve komutanlardan yoğun mesai

Karargahın yoğun mesaisi

ANKARA - Pençe-Kaplan Operasyonu başta olmak üzere 5 farklı bölgede çalışmalarını başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, haftanın büyük bölümünü Ankara ve sınırda bulunan harekat merkezlerinde geçirdi. Sabaha kadar çalışmaları sevk ve idare eden Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattında bulunan operasyon bölgesinde de incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatan ve semalarını korumaya devam ediyor.

Faaliyetler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK'da yapılan tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin tamamına yakını sahada görev almayı sürdürüyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerindeki normalleşme ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Kuzey Irak'taki teröristlerle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor. Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar çerçevesinde görevli TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti verirken, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de sürdürüyor.

- Pençe operasyonları

Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm yoğun faaliyetlerinin yanında bir de Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başlattı.

Söz konusu operasyonun öncesinde gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonu ile de Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı uçaklar Irak'ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı düzenledi. Operasyon kapsamında, yurt içindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan uçaklar, terör örgütüne ait 81 hedefi yerle bir etti.

Pençe-Kartal harekatının sonrasında ise Hakurk'taki terör hedeflerine yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi. Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonları devam ederken Pençe-Kaplan Operasyonu ile Mehmetçik bir kez daha teröristlerin inlerine girmeye başladı.

Son zamanlarda Kuzey Irak'taki karakol ile üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan operasyon çerçevesinde, hava hücum harekatıyla bölgeye inen komandolar, 160'dan fazla el yapımı patlayıcı ve mayını imha etti. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiren komandolar, hava ve kara birliklerinin ateşi sonucu 700'den fazla hedefi imha etti.

- Harekat merkezlerinde yoğun mesai

Gerçekleştirilen faaliyetlerin hem planlanmasının hem de sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği Milli Savunma Bakanlığında ise son zamanlarda yoğun mesai harcanıyor. Operasyonlar harekat merkezinde yakından takip edilirken, çalışmalar kuvvet komutanlıklarının harekat merkezleri ile koordinasyon içinde yönetiliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi de yoğun çalışmalarını Bakanlık ve karargahlarda sürdürüyor. Bakan Akar, geçtiğimiz haftanın büyük bölümünü beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile harekat merkezlerinde geçirdi.

İlk olarak Pençe-Kartal Operasyonu için Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne inen Bakan Akar ve komutanlar, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'ta belirlenen hedeflerin bir bir vurulduğu harekatı gece geç saatlere kadar buradan takip etti.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi ertesi gün de Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde yoğun mesai yaptı. Sabah saatlerine kadar burada kalan Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları, Hakurk bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nu sevk ve idare etti. İki gece boyunca sabaha kadar operasyonu takip eden Bakan Akar ve komutanlar, bölgede birliklerini sevk ve idare eden birlik komutanları ile video konferans yöntemi ile görüşerek talimatlar verdi.

Operasyonda, belirlenen hedefler ilk olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı uçaklar tarafından vuruldu. Daha sonra top ve obüs atışlarıyla dövülen bölgeye komandolar tarafından hava hücum harekatı gerçekleştirildi. Operasyonda yerli ve milli üretim Atak helikopterleri ile insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları da önemli görevler üstlendi, üstlenmeyi sürdürüyor.

- Sınır bölgesinde bilgi alarak incelemelerde bulundu

Cuma günü ise sınır bölgesine giden Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezinden operasyonu takip ederek operasyon bölgesini de yakından inceledi.

Helikopterle Irak sınırının sıfır noktasında yer alan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyan ve 950 metre rakıma sahip Siyah Kaya Üs Bölgesi'ne geçen Bakan Akar ve Komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesini yerinde inceledi. Ayrıca, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na da çıkan Bakan Akar ve komutanlar, terörle mücadele çerçevesinde alınan tedbirleri inceledi.

- Güçlükonak şehitlerinin ailelerine güçlü taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Şırnak'taki yoğun mesaileri sırasında Silopi'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan 4 işçinin ailelerine de başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Güçlükonak ilçesine bağlı Akçakuşak köyünde Kürtçe ağıtlarla karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, köy camisinin avlusunda kurulan taziye yerinde Silopi'de bölücü terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda şehit olan işçiler Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Beştaş ile Osman Tuncay'ın anne, baba, eş ve yakınlarını ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ve taziye dileklerini iletmesinin ardından, bir şehit yakınının "intikamımızın alınmasını istiyoruz" ifadeleri üzerine Bakan Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda binlerce asker, dağda, ovada teröristlerin peşinde. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların inlerini, barınaklarını, mağaralarını başlarına yıkmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Şehit eşlerinden birisinin Türk Bayrağı istemesi duygusal anlar yaşanmasına neden olurken Bakan Akar, getirilen Türk Bayrağı'nı öperek şehit eşine hediye etti. Köylüler de kendileriyle bir ve beraber olduklarını kaydeden Bakan Akar ve komutanlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman sizin yanınızdayız, sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini aktardı.

- NATO Savunma Bakanları Toplantısı

Yoğun mesaisinin yanında yabancı savunma bakanları ile diplomatik faaliyetlerini de yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na da katıldı. 30 müttefik ülke savunma bakanlarının ikinci defa video konferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda, savunma ve caydırıcılık konuları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Ayrıca toplantıda, Covid-19 kapsamında alınan tedbirler de bir kez daha gözden geçirilirken, ikinci dalgaya karşı alınabilecek önlemler konusunda mutabakat sağlandı.

Bakan Akar ve komutanlardan yoğun mesai

Kaynak: İHA

Manşet

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