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Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında inceleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Tsk komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi. Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne katılacağı da bildirildi. - ANKARA

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