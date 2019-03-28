Bakan Akar ve Komutanlardan Kütüphane Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Bakanlık yerleşkesindeki kütüphaneyi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakanlık yerleşkesinde bulunan Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın Kütüphanesine ziyarette bulundu.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Akar ve kuvvet komutanları, kütüphaneyi dolaşarak raflarda yerini yeni alan kitap ve dergileri inceledi.

Kütüphanede görevli personelden bilgi alan Akar ve beraberindekiler, Kütüphaneler Haftası nedeniyle kütüphanede görev yapan personeli tebrik etti.

Bakanlık yerleşkesindeki kütüphanenin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda darbecilere direnirken şehit düşen ilk asker olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismini taşıdığı bildirildi.

Kaynak: AA