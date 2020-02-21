Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında (3)

21.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:59

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT EVİNE ZİYARET

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), Samandağ ilçesindeki babaevini ziyaret etti. Şehidin babası Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'na taziye dileklerinde bulunan Bakan Akar ile beraberindeki komutanlar, taziye çadırında dua etti.

Kaynak: DHA

Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay),