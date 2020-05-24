Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
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Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlar ile sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

24.05.2020 03:08 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:13

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlar ile sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hatay'ı ziyaret etti. Bakan Akar, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan bölge ve hudut hattındaki son gelişmelere ilişkin aldığı brifingin ardından sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi incelemeleri kapsamında sınır hattındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'nu da ziyaret etti. Bakan Akar, Şeref defterinin imzalanmasının ardından gözetleme kulesine çıktı.

Bakan Akar burada, sınır hattı ile Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceleyerek Hatay Valisi Doğan'dan kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek vücut, tek yumruk olarak teröristin peşinde olduğunu belirterek "gerçekten önemli çalışmalar, faaliyetler yapılıyor. Mehmetçik bir taraftan Suriyeli kardeşlerimizin günlük hayatının kolaylaşması için faaliyet gösterirken diğer taraftan da terörle, kaçakçılıkla mücadele, hudutlarımızdan izinsiz geçişlerin önlenmesi konusunda gece-gündüz demeden büyük bir gayret gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tek vücut, tek yumruk olarak teröristin peşindedir. Mehmetçik bugün operasyonlarını Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerinde de bir başka şekliyle sürdürdü. Komandolarımız, Hava Kuvvetlerimiz oradaki başarılı operasyonlar sonucunda üs bölgelerimize, karakollarımıza eylem hazırlığında olduğunu tespit ettikleri 13 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisini verilen görevi en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığında olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızla teröristlerin mağaralarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. İnşallah, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız güçle en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle milletimizi, halkımızı bu terör belasından kurtarıp hem halkımızın güvenliğini, hem de hudutlarımızın güvencesini sağlayarak burada sulhu sükunu hakim kılacağız. İdlib'de ateşkesin ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik, bu konuda ülkemizin hak ve menfaatleri çerçevesinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptı, zor arazi ve hava koşullarına aldırmaksızın bundan sonra da yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ile TSK Komuta Kademesi Ramazan ayının son iftarını sınır hattında ki Mehmetçiklerle yaptı.

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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