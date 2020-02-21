Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında
Haberler » Güncel » Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında - Haber

Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

21.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:40
Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.


Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile birlikte 'a geldi. Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler