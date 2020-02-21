Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında

21.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:14

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme yapıyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, dün İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı rejim unsurlarının hava saldırısının ardından bugün Suriye sınırına hareket etti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hatay Havalimanı'nda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Kaynak: DHA