Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
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Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, beraberindeki Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile geldiği Gaziantep Havalimanı'nda, Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti. Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelip, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alacağı belirtildi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta...
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta...
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