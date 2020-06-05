Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da (3)
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Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da (3)

BAKAN AKAR, ŞANLIURFA VALİSİ ERİN'İ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, sınır ve askeri birliklerde yaptıkları incelemenin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da (3)
05.06.2020 23:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:20

BAKAN AKAR, ŞANLIURFA VALİSİ ERİN'İ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, sınır ve askeri birliklerde yaptıkları incelemenin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti. Vali Erin tarafından karşılanan Akar, valilik özel defterini imzaladı. Akar ve komuta kademesinin ziyareti basına kapalı gerçekleşti. Akar ve beraberindekiler ziyaretin ardından kentten ayrıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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