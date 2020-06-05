Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da
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Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da (2)ERDOĞAN: NATO'DAKİ DURUMUMUZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEKMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

05.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:15

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da (2)

ERDOĞAN: NATO'DAKİ DURUMUMUZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Akar ve komutanlar burada sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Yüz yüze ve video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alındı, talimatlar verildi.

Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına seslendi.

"Sizleri tebrik etmek, kutlamak terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak benim bir görevimdir" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Daha ileri gidiyorum, şu anda gerek Irak'ın kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'ndaki, bunun yanında İdlib'deki gelişmeler, şu anda son duruma baktığımız zaman Libya'daki eğiticilerimiz, onların oradaki performansı, Libyalı kardeşlerine verdikleri destek ile bu mücadelede gelinen nokta, hakikaten bir dayanışmanın, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Onun için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor, kutluyorum. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize karşı hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir."

'AZİM VE KARARLILIKLA GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİRLER'

Bakan Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine, "Birliklerimiz yüksek moral ve motivasyonla emirleriniz ve talimatlarınız doğrultusunda azim ve kararlılıkla görevlerini sürdürmektedir. Şahsım ve komutan arkadaşlarım adına, buradaki ordu, kolordu, tümen ve tugay komutanı arkadaşlarımın adına desteklerinizden dolayı saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde cevap verdi.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından devam etti.

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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