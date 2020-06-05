Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da
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Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'daMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya geldi.

05.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:26

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Havalimanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve kentteki askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, ardından 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti. Akar ve TSK'nın komuta kademesi, inceleme ve denetlemeleri kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Akar ve komutanların bölgedeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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