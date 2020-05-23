Bakan Akar ve komutanlar Ramazan'ın son iftarını sınırdaki komandolarla yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Akar ve komutanlar Ramazan'ın son iftarını sınırdaki komandolarla yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, Ramazan ayının son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla yaptı.

Bakan Akar ve komutanlar Ramazan'ın son iftarını sınırdaki komandolarla yaptı
23.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, Ramazan ayının son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi burada Ramazan ayının son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan kahraman komandolarla yaptı. Yemekhanede karavanadan Mehmetçik ile yapılan iftar sırasında korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tüm önlemlere harfiyen uyuldu. Yemekhane masalar arasında mesafe bırakılırken her masada aralıklarla oturuldu.

"BUGÜNE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK BUNDAN SONRA DA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İftarın ardından Bakan Akar ve komutanlar, İdlib ve Afrin'deki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'ne geçti. Sahadaki son gelişmelere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, "Çok önemli işler, başarılı görevler yaptınız. Çalışmalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Aynı ciddiyet ve hassasiyetle görevimizi yapmayı sürdüreceğiz " diye konuştu.

Görevin büyüğünün veya küçüğünün olmadığını dile getiren Bakan Akar, "Bizim için önemli olan verilen görevin başarıyla yapılmasıdır. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de, Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı, Pençe harekat bölgelerinde faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye, halkımızın, hudutlarımızın güvenliği sağlanana, ülkemize yönelik risk ve tehditler ortadan kalkana kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bugüne kadar elimizden geleni yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ YARDIM KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Sadece hudutların, halkın güvenliği değil aynı zamanda bölgenin istikrara kavuşması için çalıştıklarını belirten Bakan Akar, "Evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerine gayret gösteriyoruz. İnsani yardım konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bugüne kadar çok önemli adımlar atıldı, 5 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile yaptığı mutabakat çerçevesinde gerçekleşen ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, bölgeye barış ve huzurun gelmesi bunun sonucunda da siyasi çözümün oluşması bizim en samimi dileğimizdir, buna çalışıyoruz" diye konuştu.

Teröristlere karşı Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerin de zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Şu ana kadar oradaki tüm inlerini teröristlerin başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Hudutlarımızın, halkamızın güvenliği için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"TSK, DİĞER ORDULARDAN DAHA İYİ DURUMDA"

Korona virüs salgını ile mücadelenin de devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, alınan bireysel ve kurumsal tedbirlerin uygulanmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Denizde, havada bütün kuvvetler çok yoğun bir mücadeleyi sürdürürken virüse karşı da başarılı çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde, dünyadaki silahlı kuvvetler arasında çok daha iyi durumda, birinci sırada. Doğru uygulamalar ve tedbirlerle bu noktaya geldik, bunu bozmamalıyız, aynı düzeyde sürdürmeliyiz" dedi.

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarla Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bakan Akar, sözlerini Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak tamamladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Haber
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Haber
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir Haber
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Çağatay Ulusoy Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Şenol Güneş Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bayram Ramazan Ak Parti
Şu an buradasınız: Bakan Akar ve komutanlar Ramazan'ın son iftarını sınırdaki komandolarla yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 23:20:56. #1.14#
title