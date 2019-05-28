Bakan Akar ve komutanlar operasyonu yönetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak Kuzeyi Hakurk'ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

(İHA)

Kaynak: İHA