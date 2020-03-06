Bakan Akar ve komutanlar Hatay'da
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Bakan Akar ve komutanlar Hatay'da

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve komutanlarla birlikte Hatay'a giderek Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemede bulundu.

06.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:00
Bakan Akar ve komutanlar Hatay'da

MİLLİ Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral ve komutanlarla birlikte 'a giderek Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'a gitti. Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti. Bakan Akar ve komutanların buradaki çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA

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