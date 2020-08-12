Bakan Akar ve komutanlar Azerbaycan'a gitti MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan'a gitti. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan'daki programları kapsamında, yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

Kaynak: DHA