Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor
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Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde operasyonları sevk ve idare etmesi Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığında operasyonları sevk ve idare etmesi Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde operasyonları sevk ve idare etmesi

Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığında operasyonları sevk ve idare etmesi

Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor.

TSK tarafından dün saat 17.40'ta Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik "Pençe-Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonları başlatıldı.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve TSK'nın komuta kademesi ile ilk olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne gelerek operasyonları sevk ve idare etti.

İlk aşamada belirlenen bölgelere yönelik hava harekatına ilişkin görüntüleri izleyen Akar, bu sırada komuta kademesi ve askerle beraber iftar da yaptı.

"Askerlerin harekat merkezindeki rolü ve yaptığı işler çok önemli"

Daha sonra harekat merkezindeki komuta kademesi ve askerlere hitap eden Akar, Türkiye'ye yönelik hesapları olanların bu hesaplarını bozmanın boyunlarının borcu olduğunu belirtti.

Akar, askerlerin harekat merkezindeki rolünün ve yaptığı işlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir bütün halinde burada komutanlarınızla beraber bu işleri bugüne kadar çok başarılı bir şekilde yaptınız, bundan sonra aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da ne olursa olsun. Ölürsek şehit, kalırsak gazi. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar işimiz bu."

Gece yarısına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığının Harekat Merkezi'nde operasyonu takip eden Akar, daha sonra operasyona ilişkin hava hücum harekatını takip etmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına geldi.

Burada operasyonlara katılan birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşerek talimatlarını veren Akar, operasyonlara katılan askerlere başlarılar diledi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik Pençe operasyonları planlandığı gibi sürdürülüyor.

Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor
Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor
Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor
Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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