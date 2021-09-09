Bakan Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Airshow etkinliğine katıldı

Jandarma, Sahil Güvenlik ile Polis helikopterlerinin gösteri uçuşu yapması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gösteriyi izlemesi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.