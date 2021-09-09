Bakan Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Airshow etkinliğine katıldı
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Bakan Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Airshow etkinliğine katıldı

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Jandarma, Sahil Güvenlik ile Polis helikopterlerinin gösteri uçuşu yapması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gösteriyi izlemesi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Jandarma, Sahil Güvenlik ile Polis helikopterlerinin gösteri uçuşu yapması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gösteriyi izlemesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde İzmir Airshow etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Jandarma, Sahil Güvenlik ile Polis helikopterleri de gösteri uçuşu yaptı. Etkinliğe Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.

Bakan Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Airshow etkinliğine katıldı
Bakan Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Airshow etkinliğine katıldı
Bakan Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Airshow etkinliğine katıldı
Bakan Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Airshow etkinliğine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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