Bakan Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Airshow etkinliğine katıldı
Jandarma, Sahil Güvenlik ile Polis helikopterlerinin gösteri uçuşu yapması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gösteriyi izlemesi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.
Jandarma, Sahil Güvenlik ile Polis helikopterlerinin gösteri uçuşu yapması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gösteriyi izlemesi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde İzmir Airshow etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Jandarma, Sahil Güvenlik ile Polis helikopterleri de gösteri uçuşu yaptı. Etkinliğe Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı