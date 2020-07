Bakan Akar ve Bakan Varank yerli otomobil fabrikasını yerinde inceledi Bakan Akar ve Bakan Varank yerli otomobil fabrikasını yerinde inceledi -Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında hazırlıklar tamamlandı.

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 17.30'da yapılacak.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda temelin atılacağı yerde stantlar kuruldu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tören sınırlı sayıda konukla yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa'da kurulacağı açıklamasının ardından, Gemlik ilçesi TSK'ya ait arazi tahsis edildi. Fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan ÇED raporunun olumlu bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar TL olacağı öğrenildi.

Bölgenin limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla bilinirken, TOGG'a ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi'ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat çalışmalarında 2 bin kişi çalışacak.

TOGG, yaptığı açıklamada, "TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED raporunu olumlu olarak aldı. Yıllık 175 bin üretim kapasitesi, tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model, 4 bin kişiye istihdam. Türkiye'mize hayırlı olsun" ifadelerini paylaştı. Havadan da görüntülenen bölge Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol, ıslah ve altyapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan elektrikli araç tesisi olacak. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri yapılacak. İlk aracın 2022'de çıkması planlanıyor.

