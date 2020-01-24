Bakan Akar ve Bakan Varank, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi
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Bakan Akar ve Bakan Varank, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi

15 Temmuz Derneğinin organizasyonuyla İstanbul'da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

24.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:33
Bakan Akar ve Bakan Varank,

15 Temmuz Derneğinin organizasyonuyla 'da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

'deki Meydan İstanbul Alışveriş Merkezindeki özel gösterime, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve derneği kurucularından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Akar ve Bakan Varank, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi
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