: Bakan Akar ve Bakan Varank, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi

24.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:33

15 Temmuz Derneğinin organizasyonuyla İstanbul'da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

Ümraniye'deki Meydan İstanbul Alışveriş Merkezindeki özel gösterime, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve derneği kurucularından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Kaynak: AA

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