Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yı ziyaret ediyor
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yı ziyaret ediyor

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yı ziyaret ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan ile Lİbya'ya resmi bir ziyarette bulunuyor. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. - ANKARA

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yı ziyaret ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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