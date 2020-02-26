Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity ile görüştü

26.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:49

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: DHA