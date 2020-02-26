Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti
Haberler » Güncel » Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti - Haber

Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti.

26.02.2020 21:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:17
Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler