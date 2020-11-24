Bakan Akar: "Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız"
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Bakan Akar: "Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız"

24.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:18
Bakan Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız. Bayrak ülkesi müsaadesi olmadan yapılması yanlıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız. Bayrak ülkesi müsaadesi olmadan yapılması yanlıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Libya'ya giden bir geminin Alman fırkateyninden kalkan bir helikopter tarafından aranmasına ilişkin soruya, "İrini Harekatı başladığından beri sakat doğmuş, hukuki temeller bakımından sağlam temellere dayanmamaktadır, uygulaması da sıkıntılı şekilde yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti ile ve izniyle bütün faaliyetlerin yürütülmesi lazım. Maalesef bu harekatı icra edenler bu konuda dikkat etmiyorlar. Diğer taraftan bütün dikkatlerini Milli Mutabakat Hükümeti faaliyetlerine götürmekte diğer taraftan Hafter grubu ile ilgili hiçbir şey yapılmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de ticari geminin aranmasına ilişkin olarak Akar, "Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı, yanlış yapılmıştır. Bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığı ile birlikte gerekli faaliyetleri yürütüyoruz. Biz de açıklama hazırladık. Takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgede benzer olayların yaşanmaması için tedbirler alınmasına ilişkin soruya Akar, "Tedbirler üzerinde duruyoruz. Bu iyi bir örnek değil. Maalesef müttefiklerimizin yaptığı açıklamalar tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Bazı gerçekler çarpıtılıyor" diye konuştu.

Akar, net tavır alınmasına ilişkin olarak, "Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız. Bayrak ülkesi müsaadesi olmadan yapılması yanlıştır. Tamamen yiyecek, içecek, tüketim malzemeleri vardı, onlar da görmüşlerdir. Bu harekatı idare edenlerin önyargıdan uzak, objektif davranmaları lazım" dedi.

Karabağ için Rus heyet ile ilgili soruya ise Akar, "Rusya ile münasebetlerimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Şoygu ile yaptığımız protokol var, muhtıra var. Bu muhtıra ile ilgili ayrıntıları belirleyici yönetmelik çalışma var. Önümüzdeki günlerde çalışmaları sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Mehmetçik ile ilgili soruya Akar, "Çalışmalarımız sürüyor. Mehmetçik hazırlıklarını yaptı. Gözlem noktalarında devriyelerimiz olacak. Ortak harekat merkezinde askerimiz olacak. Azerbaycan Türküne insanı yardım çerçevesinde patlayıcı ve mayınların temizlenme faaliyetleri de devam ediyor. Azerbaycan ile görüşmelerde gözlem noktaları arasında devriye konusunu da planladık" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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