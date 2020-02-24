Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Zagorodnyuk ile telefonda görüştü

24.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA