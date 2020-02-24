Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Zagorodnyuk ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Zagorodnyuk ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:02
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Zagorodnyuk ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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