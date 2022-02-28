Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar tarafından görüşmede; Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken, bölgede barış için çalışmaya devam edeceği belirtildi. Bakan Rezkinov da Türkiye'nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel