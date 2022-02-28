Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler

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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar tarafından görüşmede; Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken, bölgede barış için çalışmaya devam edeceği belirtildi. Bakan Rezkinov da Türkiye'nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna, Milli, Güncel, Haberler

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