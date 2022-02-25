Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Politika