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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat ele alındı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hulusi Akar, Ukrayna, Milli, Güncel, Haberler

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