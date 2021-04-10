Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkemizi ziyareti dolayısıyla İstanbul'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı