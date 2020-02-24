Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:15
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile yaptığı görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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