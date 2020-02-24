Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

24.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile yaptığı görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA