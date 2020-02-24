Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:10
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile yaptığı görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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