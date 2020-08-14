Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Myroniuk'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk'u kabul etti.
14.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk'u kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Myroniuk'u kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
(İHA)
Kaynak: İHA