Bakan Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki temaslarını sürdürüyor. Savunma Bakanlığındaki görüşmelerin ardından Bakan Akar'ın bir sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Ofisi oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ile bir araya gelen Akar'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da katıldı. - KİEV Kaynak: İHA