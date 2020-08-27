Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.

Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü
27.08.2020 18:52 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:55

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşme öncesinde konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Politika
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Magazin
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti 3. Sayfa
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Dünya
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık artışına dikkat
Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı! Sıcaklık artışına dikkat
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Kocasının 'Kefenini giyin' diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
RTÜK'ten TELE 1'e terör örgütü propagandası cezası
RTÜK'ten TELE 1'e terör örgütü propagandası cezası
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Beren Saat Deniz Akkaya Demet Akalın
Spor Caner Erkin Metin Oktay Eddie Newton Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Ateş Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 18:56:35. #1.14#
title