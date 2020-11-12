Bakan Akar: "(Türkiye'nin S-400 kullanımı) S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde de aynı şekilde kullanılacaktır."
12.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:45
Bakan Akar: "(Türkiye'nin S-400 kullanımı) S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde de aynı şekilde kullanılacaktır.
Bakan Akar: "(Türkiye'nin S-400 kullanımı) S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde de aynı şekilde kullanılacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı