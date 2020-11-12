Bakan Akar: "(Türkiye'nin S-400 kullanımı) S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde de aynı şekilde kullanılacaktır."
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Bakan Akar: "(Türkiye'nin S-400 kullanımı) S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde de aynı şekilde kullanılacaktır."

12.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:45
Bakan Akar:

Bakan Akar: "(Türkiye'nin S-400 kullanımı) S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde de aynı şekilde kullanılacaktır.

Bakan Akar: "(Türkiye'nin S-400 kullanımı) S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde de aynı şekilde kullanılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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