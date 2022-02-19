Bakan Akar: "Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO'ya karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini ve gelecekte de getireceğini belirtti.

Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yılı dolayısıyla İngilizce bir video mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün Türkiye'nin NATO ittifakına katılışının 70'inci yıl dönümü. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir. Müttefikiz, birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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