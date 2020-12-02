Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar

02.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta heyetinin STK temsilcileri görüşmesinden görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın STK temsilcilerini uğurlaması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın STK temsilcileri ile fotoğraf çekimi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta heyetinin STK temsilcileri görüşmesinden görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın STK temsilcilerini uğurlaması

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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın STK temsilcileri ile fotoğraf çekimi Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek ziyaretinde, savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"(Türk-Rus Ortak Merkezi) Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak"

"Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler"

"(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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