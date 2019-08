Bakan akar: türk ve amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak

26.08.2019 12:57

Kaynak: DHA

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar , Güvenli Bölge konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak. Bu devriyeler için de çalışmalar sürüyor bu da yakın bir zamanda gerçekleşecek" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erzincan'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 3'üncü Ordu Komutanlığını ziyaret eden Bakan Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, birlik komutanlarına talimatlar verdi.'BUNUN ŞAKASI YOK'Burada son dönemdeki gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir kararlılık ve tempoda devam ettiğini bildirdi. Terörle mücadele kapsamında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gösterilen yoğun çabalara dikkati çeken Bakan Akar, "Bununla birlikte Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta da hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumakta kararlıyız. Ülkemizin ve asil milletimizin hakkını ve hukukunu, egemenliğimiz ve bağımsızlığımızı ilgilendiren konular üzerindeki faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bunun şakası yok. Gün bugün, an bu an" dedi.'FIRAT'IN DOĞUSUNDA ABD ASKERLERİ İLE TEMAS İÇİNDEYİZ'Bakan Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktiflerinin açık ve net olduğunu belirtti. Bakan Akar, şunları kaydetti: "Dolayısıyla çalışmalarımızı ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da artan bir şiddet ve tempoda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Fırat'ın doğusunda ABD askerleri ile temas içindeyiz. Akçakale'de harekat merkezi kuruldu. Burada bir Türk bir ABD'li general ile Türk ve Amerikan personeli beraber çalışarak Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek, orada bir güvenli bölge, barış koridoru oluşturmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlk olarak bir İHA uçuşu oldu. Önceki gün müşterek helikopter uçuşu gerçekleşti. Bu Amerikan helikopteriydi. Önümüzdeki günlerde Türk helikopteri ile benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak. Bu devriyeler için de çalışmalar sürüyor bu da yakın bir zamanda gerçekleşecek. ABD'liler tarafından teröristlere ait tahkimatın bir kısmının tahrip edildiğine ve bir kısım teröristin bölgeden çekildiğine dair teyide muhtaç bilgi aldık. Bunların teyidi ve devamı için de çalışmalarımız devam ediyor. Gecikmeye tahammülümüz yok. Bunu muhataplarımıza tekrar tekrar söylüyoruz. Planladığımız, mutabık kaldığımız konular neyse bunların belli bir tempo içerisinde sürdürülmesi ve gerçekleşmesi gerekiyor. Burada herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. ABD'lilerle mutabık kaldığımız konularda herhangi bir şekilde ilerleme olmaz, planladığımız konuları gerçekleştirmek mümkün olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nın B planı da C planı da var. Bizim tercihimiz ABD'lilerle mutabık kalınan konuların gerçekleştirilmesi yönündedir."'İKİNCİ BATARYANIN TEMİNİ YARIN BAŞLAYACAK'Bakan Akar, Türkiye'nin belirlediği kriterlere uygun cevap veren Rusya ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi temini için anlaşmaya varıldığını kaydederek, "12 Temmuz'da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" şeklinde konuştu.'EMEKLİLİK TSK MENSUPLARININ DA DOĞAL BİR HAKKIDIR'Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında personelin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlıklara da dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Ne zaman bu? Ocak-şubat, temmuz-ağustos aylarında. Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler. Doğal bir durum bu. Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyor, yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin bir adım daha ileri gitmesi için görevi teslim alan arkadaşların da çalışacağına eminim. TSK bir bütündür. TSK'da görev asla durmaz, vazife sancağı devamlı ileri gider."Bu arada ziyaret sırasında 3'üncü Ordu Komutanlığında devir-teslim de gerçekleştirildi. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye ayrılan Orgeneral İsmail Serdar Savaş, görevi Korgeneral Şeref Öngay'a devretti. Bakan Akar ve Komuta Kademesi, Öngay'a görevinde başarı dileklerini iletti.