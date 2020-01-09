Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Atalay'ı ziyaret etti
Haberler » Güncel » Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Atalay'ı ziyaret etti - Haber

Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Atalay'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi.

09.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:41
Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Atalay'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı , Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkanı Bendevi ile bir araya geldi.

Bakan Akar, 23. Olağan Genel Kurul'da yeniden genel başkanlığa seçilen Atalay ve yönetimini Türk-İş Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşmede TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkanı Palandöken'in yanı sıra bazı sendika başkanları da yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Atalay'ı ziyaret etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler